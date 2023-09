Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall bei Überholmanöver auf der K 147 - fünf Verletzte

Hünfeld - Am Mittwoch (27.09.2023) kam es gegen 16.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 147, zwischen Leibolz und Malges. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Eiterfeld befuhr mit seinem Pkw VW Golf die K 147 aus Richtung Leibolz kommend in Fahrtrichtung Malges. In einer leichten Linkskurve wollte der Fahrer ein vorausfahrende Fahrzeug überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Salzungen mit ihrem 39-jährigen Ehemann sowie zwei Kindern (5 Jahre und 1 Jahr) die K 147 auf der Gegenfahrbahn. Die 35-jährige versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Es kam jedoch zu seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam der Unfallverursacher auf einer Wiese und die beteiligte Familie im angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Alle beteiligte Personen wurden verletzt. Der Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber und die verunfallte Familie mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Da bei der Unfallaufnahme bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

