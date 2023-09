Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall

Fulda (ots)

Unfall

Fulda. Eine 37-jährige VW-Fahrerin und ein fünfjähriger Junge, welcher sich als Beifahrer in einem Mercedes-Sprinter befand - beide aus Fulda -, wurden bei einem Unfall am Donnerstag (28.09.) leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr wollte der 51-jährige Sprinter-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen in der Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 16 in eine freie Parklücke auf dem parallel verlaufenden Parkstreifen zwischen zwei Fahrzeugen einparken. Als er jedoch bemerkte, dass die Parklücke zu klein für sein Fahrzeug war, fuhr er wieder aus der Parklücke heraus, sodass sich sein Fahrzeug vollständig auf dem linken Fahrstreifen der Heinrichstraße befand. Hierbei kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit der 37-jährigen VW-Fahrerin, welche die Heinrichstraße aus Richtung Petersberger Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße auf dem linken von zwei Fahrstreifen in eine Richtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen die rechte Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Mercedes und der Sprinter gegen das rechte Fahrzeugheck einen ebenfalls geparkten BMW geschleudert. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fünfjährige konnte nach Hause entlassen werden. Bei dem Unfall entstand an allen vier Fahrzeugen Sachschaden in Gesamthöhe von circa 18.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell