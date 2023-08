Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.08.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Rentner erleidet Schwächeanfall und verunfallt

Heute Morgen ist ein 89-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau aufgrund eines medizinischen Notfalls verunfallt und mit zwei Autos und anschließend noch mit einer Mauer kollidiert. Gegen 10.30 Uhr ereignete sich der Unfall in Wehretal-Reichensachsen auf der Landstraße bzw. im Bereich der Einfahrt zum dortigen Aldi-Einkaufsmarkt. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, wollte der Senior zur besagten Zeit mit seinem Auto vom Parkplatz des Aldi-Marktes auf die Landstraße einfahren. Hierbei erlitt er dann einen Schwächeanfall und verlor in der Folge dann die Kontrolle über sein Auto. Der Senior fuhr dann unkontrolliert über den Parkplatzbereich, wo er noch zwei dort abgestellte Pkw touchierte und fuhr dann von der Parkplatzeinfahrt mehr oder weniger geradeaus über die Landstraße und kam dann an der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Mauer zum Stillstand. Die hinzugezogenen Kräfte des Rettungsdienstes versorgten den 89-Jährigen zunächst vor und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Sowohl das Auto des Verursachers als auch ein weiterer Pkw sind bei dem Unfall so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass diese Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Schäden an den Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert, belaufen sich nach ersten Schätzungen aber auf einen Betrag im höheren 4-stelligen Bereich. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Im Begegnungsverkehr Außenspiegel abgefahren

Auf der Landesstraße L 3300 kam es heute Morgen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 10.39 Uhr befuhr ein 23-Jähriger Autofahrer aus Wolfhagen die L 3300 von Oberdünzebach in Richtung Weißenborn, in der Gegenrichtung war ein 53-jähriger Autofahrer aus Wehretal unterwegs. Im Bereich einer Kurve berührten sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr an ihren jeweiligen linken Außenspiegeln, die dabei zu Bruch gingen. Die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert.

WhatsApp-Betrug erfolgreich

Eine 68-jährige Frau aus Witzenhausen ist gestern Nachmittag mittels WhatsApp-Betrug um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Frau erhielt über den Messenger-Dienst eine Nachricht der "vermeintlichen Tochter" die vorgab, ein "Problem" mit dem Handy zu haben und keine Online-Überweisung vornehmen zu können. Die 68-jährige überwies dann einen Betrag von knapp 2000 Euro an einen unbekannten Empfänger in dem guten Glauben, dass für ihre Tochter zu tun. Letztlich stellte sich das Ganze als Betrug heraus.

Tipps:

-Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab -Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach -Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste -Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste -Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell