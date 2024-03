Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Junge Fahrradfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw - Zeugensuche

Willich-Anrath (ots)

Das Verkehrskommissariat benötigt Zeuginnen und Zeugen, um den Hergang eines Unfalls zu klären, der sich am Donnerstag vergangener Woche auf der Neersener Straße in Anrath ereignete. Ein 48-jähriger Willicher informierte gegen 7.15 Uhr die Polizei, dass er als Autofahrer an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Er war auf der Neersener Straße in Richtung Neersen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung des Flöthwegs fiel ihm eine Fahrradfahrerin auf, die in gleicher Fahrtrichtung auf der Fahrbahn unterwegs war. Plötzlich sei sie nach links ausgeschert und dabei mit dem Pkw kollidiert. Dabei wurde das Auto beschädigt. Das junge Mädchen - der Unfallgegner schätzt das Alter auf etwa 12 bis 14 Jahre - sei nicht gestürzt, habe kurz dem Autofahrer gesprochen und sei dann weggefahren. Das Mädchen hat längere rötliche Haare und trug eine Jacke mit Kapuze. Die Verständigung sei schwierig gewesen, sie habe bruchstückhaft Deutsch mit starkem osteuropäischen Akzent gesprochen. Sie war mit einem Damen- oder Jugendrad unterwegs, das einen Aufkleber trug, wie er auf Leihfahrrädern ist. Die Polizei sucht nun das Mädchen und Zeuginnen oder Zeugen, um den Unfallhergang zweifelsfrei zu rekonstruieren. Haben Sie den Unfall beobachtet? Erkennen Sie nach der Beschreibung die junge Fahrradfahrerin? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (277)

