Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Am 02.09.2023 - in der Zeit zwischen 14:30 -15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Fruchtmarkts in Bingen am Rhein, unmittelbar an den Bahnstrecke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug in Queraufstellung ab und verließ den Parkplatz. Als er ca. 30 Minuten später an sein Fahrzeug zurückkehrte, konnte er einen frischen Unfallschaden an seinem PKW feststellen. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort und hinterließ auch keine Nachricht.

Bei Hinweisen zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher melden sie sich bitte bei der Polizei Bingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell