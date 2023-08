Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem 14-Jährigen

Bingen (ots)

Am 30.08.2023 kurz vor 19:00 Uhr kommt es im Bereich des Fahrradweges entlang der L 419 zwischen Bingen, OT Gaulsheim, und Gau-Algesheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem 14-jährigen Jogger aus Ingelheim und einem 43-jährigen Fahrradfahrer aus Gau-Algesheim. Der 14-jährige Ingelheimer befindet zum Unfallzeitpunkt mit zwei weiteren Personen joggend auf dem Radweg, als der 43-jährige Gau-Algesheimer der Gruppe mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Ingelheim entgegenfährt. Auf einsehbarer, gerader Strecke ohne Sichtbehinderungen erkennen sich alle Beteiligten frühzeitig, sodass die Begleiter des 14-Jährigen an den rechten und der 14-Jährige selbst an den linken Rand des Radwegs ausweichen, sodass eine Lücke zum Queren des Radfahrers entsteht. Kurz vor dem gegenseitigen Passieren läuft der Jogger aus bislang unerklärlichen Gründen nochmals in Richtung Radwegmitte, sodass es hier zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem 14-jährigen Ingelheimer und dem 43-jährigen Gau-Algesheimer kommt. Beide Unfallbeteiligten stürzen daraufhin zu Boden und bleiben vorerst bewusstlos liegen. Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte sind beide wieder bei Bewusstsein, jedoch aber desorientiert. Der 43-jährige Fahrradfahrer erleidet eine Schnittwunde an der Stirn sowie eine Verletzung der Schulter. Bei dem 14-jährigen Jogger besteht derzeit der Verdacht auf ein schweres Schädelhirntrauma. Beide Personen werden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Rettungshubschraubers, muss die angrenzende Fahrbahn für die Zeitdauer von ca. 19:15 bis 19:50 Uhr vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell