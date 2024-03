Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Apotheke

Tönisvorst - St.Tönis (ots)

In der Nacht zu heute, 1 Uhr, wurde in eine Apotheke in der Hochstraße in Tönisvorst eingebrochen. Das Einsatzteam stellte vor Ort fest, dass die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen wurde. Im Inneren wurde ein aufgebrochener Schrank entdeckt. Der Eigentümer gab wenig später an, dass sich in dem aufgebrochenen Schrank vier große Geldkassetten befunden hatten. Im Rahmen einer lokalen Fahndung konnten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Zeugin drei Geldkassetten auffinden, in denen sich noch Münzgeld befand. Sollten Sie in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, sich unter der folgenden Rufnummer bei der Polizei zu melden: 02162-377-0. /jk (278)

