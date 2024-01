Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW-Brand in Rodenberg - Zeugen gesucht

Rodenberg (ots)

(he.) Am 15.01.24 um 01:00 Uhr wurde in Rodenberg, im Mozartweg Höhe Hausnummer 4 ein brennender PKW entdeckt. Der PKW war dort abgestellt worden, der Eigentümer bemerkte in seiner Wohnung ein lautes Zischen und sah den PKW brennen. Bei dem Brand wurde der vordere rechte Bereich des PKW beschädigt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Rodenberg/Algestorf gelöscht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, ob gegen 1 Uhr eine Person im Bereich des Brandortes gesehen wurde!? Die Polizei kann nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine Brandstiftung nicht ausschließen, die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell