Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 13.01.2024 um 18:00 Uhr kam es in Stadthagen, Bahnhofstraße/Nordring zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Heuerßer musste mit seinem BMW an der Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein 51-jähriger Sachsenhäger und fuhr auf den Passat auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

