Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau- Kennzeichendiebstahl an einem Fahrzeug der Feuerwehr

Nienburg (ots)

(Oth)Während dem Weihnachtsmarkt in Müsleringen am Samstag, den 09.12.2023, wurde das hintere Kennzeichen eines Fahrzeuges der Feuerwehr entwendet. Das Fahrzeug stand zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Müsleringen.

Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05061/9020-0 zu melden.

