Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallbeteiligung auf der B65 Höhe Algesdorf am 18.12.2023

Rodenberg (ots)

(Obe) Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen SUV überholte am 18.12.2023 gegen 09:35 Uhr auf der B65, aus Stadthagen kommend in Fahrtrichtung Bad Nenndorf, kurz vor der Einmündung nach Algesdorf einen vor ihm fahrenden LKW. Aufgrund des Überholvorganges musste der entgegenkommende Verkehr stark abbremsen, sodass es durch die eingeleitete Vollbremsung zu einem Auffahrunfall zwischen einer 42-jährigen Bad Nenndorferin und einer 69-Jährigen Rodenbergerin gekommen ist. Es entstand Sachschaden an beiden unmittelbar beteiligten Fahrzeugen. Der mittelbar beteiligte SUV entfernte sich nach rechts in Richtung Algesdorf. Zeugen, sowie der Fahrer des weißen SUV werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell