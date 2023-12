Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Auetal-Rolfshagen vom 16.12.2023

Auetal (ots)

(bsm) Am 16.12.2023 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Auetal, Ortsteil Rolfshagen, Zum Bückeberg (L442). Dabei stürzte ein Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln, Tel. 05751/9646-0 oder der Polizeistation in Rehren, 05752/929090, in Verbindung zu setzen.

