Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Tisch auf Spielplatz und Laternen durch Feuer beschädigt

Brüggen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr hat ein Anwohner der Leonhard-Jansen-Straße bemerkt, dass auf einem Spielplatz in der Siedlung ein Feuer brannte. Als der Zeuge darauf zuging, seien drei Personen weggelaufen. Die eingesetzten Beamten stellten zudem noch fest, dass eine Laterne beschädigt und eine verbrannt war. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich des Spielplatzes am Sonntag oder auch in den Tagen zuvor. Diese Hinweise können Sie telefonisch unter der Rufnummer 02162/377-0 abgeben. /hei (97)

