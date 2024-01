Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brennender Tisch am Hohen Busch

Viersen (ots)

In unmittelbarer Nähe zum Bismarckturm hat am Sonntagmorgen der Holztisch einer dort installierten Sitzgruppe gebrannt. Feuerwehr und Polizei waren gegen 8.40 Uhr alarmiert worden, weil eine Joggerin den Brand bemerkt hatte. Die Feuerwehr konnte den Tisch schnell löschen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist es nicht auszuschließen, dass der Tisch angezündet worden ist. Deshalb suchen die Ermittler Zeuginnen oder Zeugen. Wer an diesem Morgen verdächtige Beobachtungen rund um den Bismarckturm gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (96)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell