Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Tankbetrug- Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der vergangenen Nacht (10.10.) zu einem Tankbetrug an einer Tankstelle an der Mindener Straße. Gegen 00.55 Uhr tankte eine bislang unbekannte männliche Person sein Fahrzeug voll, ohne die erforderliche Geldsumme dafür zu bezahlen. Er fuhr mit dem Pkw vom Gelände in Richtung Innenstadt. Bei der anschließenden Überprüfung der Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtenden Pkw um einen Kia Ceed Kombi gehandelt hat. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug, so dass von einem vorherigen Kennzeichendiebstahl auszugehen war. Eine Fahndung im Bereich der Innenstadt verlief zunächst ergebnislos.

Gegen 05.15 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Bismarkstraße einen Fahrzeugführer, der in Schlangenlinien und ohne Licht in Richtung Vlothoer Straße unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um den flüchtenden Tankbetrüger von der Mindener Straße handelt. Dieser war mit dem beschriebenen Kia Ceed unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einem 32-Jährigen aus Polen handelt, welcher mit entwendeten Kennzeichen unterwegs war. Die beim Tankbetrug angebrachten Kennzeichen, wurden mit Hilfe des Beschuldigten anschließend aufgefunden. Aufgrund des Gesamtverhaltens bestand der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen im Fahrzeug wurden diverse Gegenstände aufgefunden, die den Verdacht zulassen, dass diese durch den Beschuldigten entwendet wurden. Entsprechende Eigentumsnachweise für Werkzeuge, Kanister und ein E-Bike konnte der Fahrer nicht vorzeigen. Eine Fahndungsabfrage des E-Bike verlief positiv. Dieses wurde bei der Polizei bereits als entwendet angezeigt.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Herford zugeführt. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen wegen Diebstahl, Tankbetrug und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln begonnen.

