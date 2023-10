Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeuge in Innenstadtbereich beschädigt- Unbekannte zerstören Reifen

Herford (ots)

(sls) Zu gleich zwei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht zu Sonntag (9.10) in der Gneisenaustraße in Herford. Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr wurde der Nutzer eines Fiat Talento durch einen Familienangehörigen darauf aufmerksam gemacht, dass der vordere linke Reifen zerstochen wurde. Der Fiat wurde am Samstagabend am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Ein paar Meter weiter wurde ein Ford Transit ebenfalls am rechten Fahrbahnrand am Samstagabend abgestellt. Auch an diesem wurde durch bislang unbekannte Täter der vordere linke Reifen zerstochen. Es ist davon auszugehen, dass beide Taten in Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den beiden Taten. Sie können die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erreichen.

