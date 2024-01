Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Willich: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbrüchen

Kempen/Willich (ots)

In Kempen/St. Hubert kam es zwischen Samstag, 15.15 Uhr und Sonntag, 00.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus auf dem Unterweidener Weg. Der oder die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Feststellungen stahlen die Täte Bargeld und Schmuck. In Willich brachen Unbekannte zwischen dem 20. Januar und dem gestrigen Sonntag in ein Haus auf der Marseillestraße ein. Der oder die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie stahlen einen Tresor. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (93)

