Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 84-Jähriger stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt

Kempen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam ein in einem Mehrfamilienhaus auf dem Spülwall in Kempen zu einem Brand. Gegen 11.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Einsatzkräfte evakuierten zehn Bewohner aus dem Haus. Der 84-jährige Bewohner der Wohnung wurde schwer verletzt in einem Zimmer gefunden, er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die übrigen Bewohner blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Kriminalpolizei Viersen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, ein Sachverständiger wird die Ermittler unterstützen. /wg (92)

