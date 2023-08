Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Betrunken gegen Baum gefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße / Hamalandstraße;

Unfallzeit: 12.08.2023, 23.15 Uhr;

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist am Samstagabend in Bocholt-Holtwick gegen einen Baum geprallt. Die 45-Jährige hatte gegen 23.10 Uhr die Dinxperloer Straße aus Richtung Isselburg kommend befahren. Am Kreisverkehr mit der Hamalandstraße war sie in einer Einfahrt von der Fahrbahn abgekommen. Die Wucht der Kollision fällte den Baum. Die in Rhede lebende Frau erlitt leichte Verletzungen, ebenso zwei Insassen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Eine im Krankenhaus entnommene Blutprobe soll den Grad der Alkoholisierung exakt nachweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell