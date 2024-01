Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240128 Kempen-St. Hubert: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Kempen-St. Hubert (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Sa., 27.01.24 15:15 Uhr bis So., 28.01.24 00:45 Uhr unbefugt Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses auf dem Unterweidener Weg in 47906 Kempen-St. Hubert. Von dort schlugen sie dann die Glasscheibe der Terrassentür des Wohnhauses ein und gelangten so schließlich in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie zahlreiche Schränke und Schubladen und konnten bislang unbekannt mit ihrer Beute (Schmuck und Bargeld) vom Tatort entkommen. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet darum, verdächtige Feststellungen an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0 zu melden. (89)

