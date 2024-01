Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Nettetal-Breyell (ots)

Am Mittwoch gegen 12.30 h wurde eine 93-jährige Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein angeblicher Wasserwerker kam vorbei und hatte die Wasseranschlüsse überprüft. Währenddessen betrat offenbar ein zweiter Täter die Wohnung und stahl Schmuck aus einem Schrank. Als die Frau dies mehrere Stunden später bemerkte, informierte sie die Polizei. Ungewöhnlich an diesem Fall ist, dass sich der falscher Wasserwerker zunächst telefonisch bei der Frau angekündigt hatte und so dem Ganzen einen offiziellen Rahmen gab. Deswegen unser grundsätzlicher Appell: Lassen Sie keine Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben, in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus. Wenn sich Handwerker oder wie in diesem Fall angebliche Mitarbeiter ankündigen, rufen Sie bei der Firma oder bei der Kommune an und fragen Sie nach. In jedem Fall lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Wenn Sie sich durch die Situation überfordert fühlen, holen Sie einen Nachbarn oder Verwandten zu Hilfe.

Die Frau beschrieb den falschen Wasserwerker als ca. 45-50 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte längere dunkle Haare, trug eine Mütze und einen dunklen Parka.

Das Kriminalkommissariat Ost ermittelt und bittet um Hinweise auf die Täter. Haben Sie im Bereich der Breyeller Innenstadt verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte über die 02162/377-0 /wg (86)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell