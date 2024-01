Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Schülerin an Ampelkreuzung erfasst und leicht verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Mittwoch gegen 07.50 Uhr stand eine 15-jährige Schülerin aus St. Tönis an der Ampel an der Kreuzung Viersener Straße / Corneliussplatz und wartete auf Grünlicht. Als die Ampel umsprang, rannte sie nach Zeugenangaben in Richtung Dammstraße los. Ein 42-jähriger Krefelder, der mit seinem Pkw von der Viersener Straße nach links in den Corneliusplatz abbog, sah die Schülerin zu spät und erfasste die 15-jährige. Diese stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. /wg (83)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell