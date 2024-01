Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Ein Schwerverletzter bei Alleinunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Brüggen (ots)

Am Samstag kam es gegen 12:10 Uhr auf der Boisheimer Straße (L373) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 80 Jahre alter Nettetaler mit seinem PKW die L373 in Richtung Brüggen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er kurz hinter der Einmündung "Am Heidkamp" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Einsatzstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /tk (88)

