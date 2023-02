POL-MK: Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei

Altena (ots) - Eine 83-jährige Altenaerin wurde am Samstagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Werdohler Straße bestohlen. Gegen 13.30 Uhr bezahlte sie in einem Geschäft in der Innenstadt, legte ihre Geldbörse in die Handtasche und betrat gegen 14 Uhr den Discounter. Als sie dort an der Kasse bezahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrem Portemonnaie. Eine Suche an den letzten Aufenthaltsorten war vergeblich. Sie rief die Polizei, die eine Anzeige aufnahm ...

mehr