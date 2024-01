POL-VIE: Nettetal-Breyell: Ein Verletzter bei Unfall zwischen PKW und Pedelec

Viersen (ots) - Am Donnerstagmittag, um 11:30 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Nettetaler mit dem Fahrzeug der EGN einen 61-jährigen S-Pedelecfahrer aus Viersen auf der Straße Hormesfeld in Viersen an. Mit dem Müllwagen bog er von dem Parkplatz zwischen Hormesfeld und Kanalstraße nach links auf die Straße Hormesfeld ab. Dabei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer, ...

mehr