Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg-Rodau: versuchter Einbruch

Täter geflohen

Zwingenberg (ots)

Am Dienstag (21.11.) gegen 18:00 Uhr versuchten nach aktuellem Kenntnisstand drei unbekannte Männer in ein Haus im Wiesengrund einzusteigen. Die Täter hatten versucht sich mit Gewalt Zugang zu verschaffen, mussten in der Folge jedoch unverrichteter Dinge fliehen.

Die Männer wurden alle auf ein Alter von 20 bis 30 Jahren geschätzt. Ein Täter sei etwas größer circa 1,70 m bis 1,80 m gewesen und habe ein rot/blau kariertes Hemd getragen. Die beiden anderen Personen waren circa 1,60 m bis 1,70 m groß. Einer der Beiden trug einen hellen Kapuzenpullover.

Das Kommissariats 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell