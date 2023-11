Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Kriminelle schlagen zu

Wer kann Hinweise geben?

Mörlenbach (ots)

Zwischen Sonntagabend (19.11.) gegen 20:00 Uhr und Dienstagfrüh (21.11.) gegen 09:00 Uhr waren Einbrecher in der Schulstraße am Werk. Die Täter brachen mit Gewalt in ein Gebäude ein und erbeuteten Geld. Der exakte Ablauf und die Schadenshöhe ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariats 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell