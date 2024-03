Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Betrunkener Mann stört Hochzeit

Mainz - Innenstadt (ots)

Samstag, 16.03.24

Einen ungebetenen Gast musste am Samstag eine Hochzeitsgesellschaft in einem Hotel in der Rheinstraße ertragen. Der betrunkene Mann, welcher bereits polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat, störte gegen 10:30 Uhr die Feierlichkeiten und wurde durch Polizeibeamte vom Hotel und dem nahen Umfeld verwiesen. Gegen 12:00 Uhr kam es am Eingang der Malakoff-Passage zu einem weiteren Vorfall, weil der Wohnsitzlose verbal aggressiv gegenüber einer Personengruppe auftrat. Als diese den Sicherheitsdienst der Passage hinzuzog, spitzte sich die Situation zu und der 41-jährige musste durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Im Anschluss durfte er seinen Rausch in einer Zelle des Innenstadtreviers ausschlafen.

