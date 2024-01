Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Abschlussmeldung der Bundespolizei zur heutigen Spielbegegnung Borussia Dortmund - VfL Bochum

Dortmund - Bochum (ots)

Die Bundespolizei verzeichnete am heutigen Sonntag (28. Januar), in der An- und Abreisephase anlässlich des Fußballspiels Borussia Dortmund gegen VfL Bochum, im gesamten Zuständigkeitsbereich einen ruhigen Verlauf.

Während der Anreisephase zur Spielbegegnung, nutzten circa 500 Gastfans des VfL Bochum die regulären Zugverbindungen. Zudem nutzen circa 1200 weitere Gastfans die am Hauptbahnhof Bochum bereitgestellten Shuttlebusse. Ein Teil der Fans des VfL Bochum wurde sowohl durch die Polizei NRW, als auch durch die Bundespolizei begleitet. In einem Bus, der in der Anreisephase als Schienenersatzverkehr bereitgestellt wurde, entwende ein 32-Jähriger einen Nothammer. Der Deutsche konnte nach Ankunft am Dortmunder Hauptbahnhof von der Bundespolizei gestellt werden. Er gab die Tat gegenüber den Beamten zu und händigte ihnen den Nothammer aus. Der Bochumer wird sich nun wegen Diebstahls und des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen verantworten müssen.

In der Abreisephase nutzten circa 1700 Gastfans des VfL Bochum die Shuttlebusse, welche im Bereich des Nordausgangs am Dortmunder Hauptbahnhof bereitgestellt wurden. Die Bundespolizei verzeichnete während der gesamten Rückreise einen ruhigen Verlauf in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Während der Anreise-, als auch der Abreisephase kam es aufgrund der Spielbegegnung zu starken Auslastungen der Züge und Busse.

