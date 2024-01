BPOL NRW: Diebstahl mit Waffe - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Essen (ots) - Am Freitagabend (26. Januar) lief ein Mann mit einem Küchenmesser in der Hand durch den Hauptbahnhof Essen und stach mit diesem mehrfach auf die Tür des Bundespolizeireviers ein. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Gegen 21:55 Uhr beobachteten Einsatzkräfte der Bundespolizei über die Überwachungskameras am Hauptbahnhof Essen einen Mann, der mit einem Küchenmesser in der ...

