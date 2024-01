Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Hamm (ots)

Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Freitag (26. Januar) im Hauptbahnhof Hamm vollstreckt.

Am Vormittag stellten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines 22-Jährigen fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund bestand. Der deutsche Staatsangehörige hatte die Geldstrafe von 300 Euro aus einer Verurteilung wegen Körperverletzung nicht bezahlt. Sein Großvater half ihm aus der Klemme und bezahlte die offenen 427 Euro, auf die sich Strafe und Verfahrenskosten zusammen beliefen. Damit blieb ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen erspart. Am Abend kontrollierten die Beamten einen 49-jährigen Iraker, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamm vorlag. Der Mann war unentschuldigt der Hauptverhandlung gegen ihn ferngeblieben. Er war wegen Diebstahls in mindestens 13 Fällen angeklagt und untergetaucht. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Samstag dem Amtsgericht vorgeführt.

