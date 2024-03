POL-PPMZ: Maßnahmen der Mainzer Polizei zur Gefahrenabwehr gegen gewalttätige Fußballfans

Mainz - Innenstadt (ots) - Samstag, 16.03.24 Einen ungebetenen Gast musste am Samstag eine Hochzeitsgesellschaft in einem Hotel in der Rheinstraße ertragen. Der betrunkene Mann, welcher bereits polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat, störte gegen 10:30 Uhr die Feierlichkeiten und wurde durch Polizeibeamte vom Hotel und dem nahen Umfeld verwiesen. Gegen 12:00 Uhr kam es am Eingang der Malakoff-Passage zu einem ...

mehr