POL-UL: (UL) Ulm - NACHTRAG - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei geben bekannt - Unterbringungsbefehl gegen 54-Jährigen erlassen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5731945) fügte am Sonntag ein 54-Jähriger einem 58-Jährigen mit einem Messer tödliche Verletzungen zu und verletzte eine 16- und 58-jährige Frau schwer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erfolgte am Montag, 11.03.2024, eine Vorführung des Mannes wegen Verdacht des Totschlags sowie des versuchten Totschlags bei einer Richterin des Amtsgerichts. Diese erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben könnte und aufgrund dieses Zustands eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann wird nun einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

