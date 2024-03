Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/Heidenheim - Metalldiebe festgenommen

Am Montag nahm die Polizei in Herbrechtingen mutmaßliche Metalldiebe vorläufig fest.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Fiat Ducato in der Pommernstraße in Herbrechtingen vor. In einem Gebäude waren Handwerker beschäftigt. Die Insassen des Transporters gaben vor, im Auftrag des abwesenden Hauseigentümers zu handeln. Sie nahmen aus dem Gebäude sämtliches Altmetall und Kabel im Wert von ca. 1000 Euro mit. Tatsächlich gab es diesen Auftrag jedoch nicht.

Um 13.15 Uhr bemerkte ein Hausbesitzer in Heidenheim, Im Flügel, dass Unbekannte dort wohl mehrere Alu-Profile unberechtigt mitgenommen hatten. Diese hatte er vor seinem Haus zur Entsorgung bereitgelegt. Auch hier war ein verdächtiger Transporter zur Tatzeit unterwegs.

Im Rahmen einer Fahndung, wurde ein Transporter von der Polizei in Herbrechtingen kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich ein 27-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau. Im Laderaum wurde das zuvor entwendete Diebesgut festgestellt.

Die Personen wurden zum Polizeiposten Herbrechtingen verbracht. Bei dem 27-jährigen Mann ordnete die Staatsanwaltschaft Ellwangen eine Sicherheitsleistung von 500 Euro an. Dieser hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf die Frau kommt ebenfalls eine Anzeige wegen Diebstahls zu. Nachdem die Personalien feststanden, durften die mutmaßlichen Diebe wieder gehen. Das Diebesgut wurde an die beiden Geschädigten zurückgegeben.

Der Polizeiposten Herbrechtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++ 0482114 (VR)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell