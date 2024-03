Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu spät gebremst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi in der Giengener Straße stadtauswärts. Vor der Einmündung in die Ulmer Straße musste er abbremsen. Das bemerkte eine 23-jährige Fahrerin eines Mercedes zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Audi in das Heck. Entgegen erster Meldung wurde sie jedoch nicht im Auto eingeklemmt. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Feuerwehr von der Straße geschoben. Der Audi Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Dieser lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Sein Pkw blieb fahrbereit. Den Schaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf je 6000 Euro.

++++0483416 (BK)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell