Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen kam es um 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kurfürsten-Anlage. Ein roter VW-Kombi befuhr die Kurfürsten-Anlage stadtauswärts in Richtung Römerkreis auf der linken Fahrspur. An der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Haltestelle Stadtbücherei kollidierte der 66-jährige Fahrer des VW-Kombi mit einer 70-jährigen Fußgängerin, welche die Straße fußläufig von der Haltestelle in Richtung Stadtbücherei überqueren wollte. Hierbei wurde sie von dem Fahrzeug seitlich erfasst und fiel zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich eine Fraktur des Armes zu. Ein verständigter Rettungswagen brachte die Dame zur weiteren Behandlung in die Klinik. Am Fahrzeug entstand lediglich ein minimaler Sachschaden am linken Seitenspiegel. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Da der Unfallhergang nicht mit den Aussagen der Unfallbeteiligten korrespondiert, ist die Polizei auf Zeugen angewiesen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell