POL-MA: Germersheim: Schubverband havariert bei Germersheim

Mannheim (ots) - Am Sonntag ging ein 31-Jähriger gegen 19.00 Uhr im Bereich der Dammstraße am Neckarufer spazieren. Unterhalb der Kurpfalzbrücke traf er auf eine dreiköpfige Männergruppe, die ihn ansprach und in die Mangel nahm. Während zwei der Männer ihn körperlich fixierten, schlug ihm der Dritte mit dem Griffstück eines Messer auf den Kopf und entnahm ihm ...

