Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erfolgreiche Täterfestnahme unter Einsatz des Videoschutzes

Mannheim (ots)

Am Sonntag ging ein 31-Jähriger gegen 19.00 Uhr im Bereich der Dammstraße am Neckarufer spazieren. Unterhalb der Kurpfalzbrücke traf er auf eine dreiköpfige Männergruppe, die ihn ansprach und in die Mangel nahm. Während zwei der Männer ihn körperlich fixierten, schlug ihm der Dritte mit dem Griffstück eines Messer auf den Kopf und entnahm ihm anschließend Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags aus seiner Hosentasche. Im Anschluss an die Tat flüchtete das Trio in Richtung "Alter Messplatz". Die durch den 31-Jährigen alarmierte Polizei konnte anhand des Videoschutzes im Bereich des "Alten Messplatzes" eine genaue Täterbeschreibung erheben und die Fahndungskräfte darüber in Kenntnis setzen. Die detaillierte Personenbeschreibung half den fahndenden Polizeikräften enorm bei der Suche nach dem Tätertrio.

Zwei der Täter, ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger, konnten nach kurzer Zeit in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um die beiden Täter, die den 31-Jährigen körperlich fixiert hatten. Ein weiterer Täter, der den 31-Jährigen ausgeraubt hatte, ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen nach dem weiteren Täter und den Tatumständen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim geführt.

Das Projekt Videoschutz ist seit dem Jahr 2018 in Mannheim im Einsatz und wird durch das Polizeipräsidium Mannheim in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut betrieben und weiterentwickelt. Ziel ist die Gefahrenabwehr, die Straftatenverhütung sowie die Straftatenverfolgung. In dem oben genannten Vorfall zeigte das Projekt Videoschutz, wie schnell eine solch digitale Unterstützung eine Täterfestnahme ermöglichen und so das subjektive Sicherheitsgefühl nachhaltig verbessern kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell