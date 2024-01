Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überfall auf 39-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bereits am 04.01.24 wurde ein 39-Jähriger Opfer einer Raubstraftat. Er befand sich gegen 19 Uhr in der Johann-Schütte-Straße in Mannheim, zwischen einer Gaststätte und dem dortigen Penny-Markt. Durch einen nicht bekannten Zeugen wurde die Polizei verständigt, der mitteilte, dass der 39-Jährige aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung auf den Kopf gefallen sei. Der 39-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er schwer verletzt wurde. Im Nachgang stellte der 39-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon und sein Geldbeutel (80 EU Bargeld) fehlen und diese bei dem Angriff entwendet worden sein müssen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen u.a. wegen Raubes aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell