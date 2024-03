Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mahlerten - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Mahlerten, B1 (Sti). Am 11.03.2024, ist es gegen 10:10 Uhr in dem Kreuzungsbereich B1 / Leunisstraße in Mahlerten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 62jähriger Verkehrsteilnehmer aus Nordstemmen ist mit seinem Pkw von der Leunisstraße nach links auf die B1 in Richtung Hameln abgebogen. Hierbei ist er mit einem weißen Lkw zusammengestoßen, der die B1 in Richtung Hildesheim befahren hat. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher mit seinem Lkw unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hildesheim entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell