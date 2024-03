Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Montabaur (ots)

Am 10.03.2024 um 13:26 Uhr wurde durch einen Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug in der Gemarkung Steinefrenz gemeldet, das zuvor einen Feldweg befuhr. Die verständigte Polizei aus Montabaur konnte den Fahrer samt PKW dann im Zehnhäuser Weg antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 22-jährige Fahrer aus der VG Wallmerod stand dabei unter Drogeneinfluss und es konnten geringe Mengen an Betäubungsmitteln im PKW aufgefunden und sichergestellt werden. Zu Beweiszwecken wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein PKW-Schlüssel sichergestellt und entsprechende Verfahren gegen den jungen Fahrer eingeleitet. Um 19:20 Uhr wurde der PI Montabaur von einem weiteren Zeugen ein auffällig fahrender LKW gemeldet, der die Landstraße von Selters in Richtung Mogendorf befuhr. Der 30-Tonner samt Anhänger konnte dann von der sofort entsandten Streifenwagenbesatzung in Mogendorf angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 62-jährige LKW-Fahrer aus Hessen mit 2,06 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Über die Firma wurde ein Ersatzfahrer bestellt und der LKW samt Anhänger konnte noch in der Nacht abgeholt werden. Um 22:20 Uhr wurde dann erneut ein junger PKW-Fahrer in der Rheinstraße von Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Der 19-jährige Westerwälder wies bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit Verdachtsmomente auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum auf und ein Drogentest bestätigte dies. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Da der junge Mann bereits zum zweiten Mal unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr auffällig wurde, erwarten ihn nun ein höheres Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen. Am 11.03.2024 um 00:45 Uhr wurde der dritte junge PKW-Fahrer in der Rathausstraße von Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Auch bei ihm ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss und auch bei ihm bestätigte sich dies durch ein positives Testergebnis. Bei der Durchsuchung wurden zudem noch Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Dem 21-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, weitere Beweismittel sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

