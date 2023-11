Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Alkoholisiert ausgeparkt und verunfallt

Neubulach (ots)

Mit rund 1,8 Promille ist am Freitagnachmittag ein 68 Jahre alter Pkw beim Ausparken gegen ein haltendes Auto gestoßen und hat einen Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 68-Jährige mit seinem Renault, gegen 17:30 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Julius-Heuß-Straße. Eine 63-jährige Audi-Fahrerin bemerkte, dass der Mann ausparken wollte und hielt entsprechend Abstand an. Offenbar nahm der Renault-Fahrer den Audi nicht wahr, da er immer weiter rückwärtsfuhr, bis er trotz Hupen mit dem Audi kollidierte. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Ein Atemalkoholvortest bestätigte die absolute Fahruntüchtigkeit des Renault-Lenkers. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell