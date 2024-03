POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholvorgang

Mündersbach (ots) - Am Donnerstag, 07.03.2024 um 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg der Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Industriegebiet in 56271 Mündersbach gemeldet. Der Automat ist in der Dr.Günter-Henle-Straße, in der Nähe der Einmündung zur Bundesstraße 413, aufgestellt. Unbekannten Tätern gelang es den Automaten aufzubrechen und ...

