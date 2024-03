Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Oelsberg (ots)

Am Samstag, den 09.03.2024, gegen 20:00 Uhr wurde ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Nastätten, in der Hauptstraße in Oelsberg, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zum Zweck der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell