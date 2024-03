POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Giesenhausen (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B 414, zwischen Altenkirchen und Hachenburg, in Höhe Giesenhausen, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 81-jährige Fahrzeugführer eines PKW, Toyota Yaris, befuhr die B 414, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Richtung Hachenburg. In Höhe Giesenhausen ...

mehr