Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Vollrausch gegen die Wache uriniert: Bundespolizei nimmt stark Alkoholisierten in Gewahrsam

Köln (ots)

Am Morgen des 05.07.2023 nahmen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten einen Mann in Gewahrsam, der zunächst gegen die Wache urinierte und sich danach massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen sträubte.

Mittwoch gegen 08:00 Uhr: Nachdem ein torkelnder Mann gegen die Wand der Bundespolizeiwache in Köln urinierte, stellten ihn Einsatzkräfte zur Rede. Der rumänische Staatsbürger weigerte sich, den Anweisungen Folge zu leisten und wirkte desorientiert. Die Streife begleitete den schwankenden Wohnungslosen zur Wache. Dort zog er bei der Identitätsprüfung immer wieder seine Hände weg, ballte seine Fäuste und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften hoch aggressiv. Daher legten die Polizistinnen und Polizisten ihm Handschellen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Aufgrund seines Zustands nahm die Bundespolizei den 40-Jährigen in Gewahrsam.

Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des störenden Verhaltens in der Öffentlichkeit.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell