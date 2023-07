Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb auf Videoaufnahmen wiedererkannt - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am Dienstagabend (04. Juli) nahmen Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof eine Strafanzeige auf. Ein Polizeibekannter soll in den letzten Tagen mehrfach gegen ein Hausverbot verstoßen und Parfümflakons entwendet haben.

Gegen 20 Uhr wurde der Ladendetektiv einer Drogeriekette im Hauptbahnhof Dortmund bei der Bundespolizei vorstellig. Er gab an, dass er einen Strafantrag stellen wolle. Er habe beobachtet, wie ein Mann mehrere Parfümflaschen aus dem Regal entnommen und diese in seiner mitgeführten Tasche verstaut habe. Anschließend habe er die Filiale verlassen, ohne die Ware in Höhe von 200 Euro zu bezahlen. Bereits wenige Tage zuvor habe der 29-Jährige ebenfalls mehrere Flakons aus dem Drogeriemarkt entwendet. Ausgewertete Videoaufnahmen bestätigten zudem die Diebstahlshandlungen, welche der 41-jährige Mitarbeiter zuvor den Beamten ausgehändigt hatte.

Der Ladendetektiv hatte bereits in der Vergangenheit dem polizeibekannten Mann ein Hausverbot erteilt, gegen welches er nun erneut verstieß. Des Weiteren ist er dem Mitarbeiter bereits namentlich bekannt.

Es besteht der Verdacht, dass der 29-Jährige sich mit dem Diebesgut seinen Lebensunterhalt finanziert. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Hausfriedensbruch gegen den Mann ohne festen Wohnsitz ein.

