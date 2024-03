POL-PDMT: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Langenhahn (ots) - Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht vom 06.03.2024 auf den 07.03.2024 über das Giebeldach durch Abdecken von Ziegeln in den Supermarkt "Norma" in Langenhahn ein und gelangten so in das Gebäude. Über den Speicher stiegen sie in den vom Verkaufsraum abgetrennten Mitarbeiterbereich ab und verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Lagerraum. Dort entwendeten sie Tabakwaren ...

