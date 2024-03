Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in "Norma"-Filiale

Langenhahn (ots)

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht vom 06.03.2024 auf den 07.03.2024 über das Giebeldach durch Abdecken von Ziegeln in den Supermarkt "Norma" in Langenhahn ein und gelangten so in das Gebäude. Über den Speicher stiegen sie in den vom Verkaufsraum abgetrennten Mitarbeiterbereich ab und verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Lagerraum. Dort entwendeten sie Tabakwaren im Wert von etwa fünftausend Euro. Über Anzahl der Täter, sowie mögliche mitgeführte Fluchtfahrzeuge ist bislang nichts bekannt. Um Hinweise zur Tat wird gebeten.

