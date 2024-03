Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Norken (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, den 05.03.2024, auf Mittwoch, den 06.03.2024, wurde in der Westerwaldstraße in Norken ein geparkter Pkw zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell